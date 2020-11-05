بالصور.. وزير العدل يفتتح أعمال تطوير مجمع محاكم شرق الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، أعمال تطوير مبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية "محكمة السيد كريم" بمنطقة المنشية.

وشهد وزير العدل خلال الافتتاح بدء عمل محاكم الإسكندرية بتقنية تجديد الحبس الاحتياطي "عن بُعد"، فضلًا عن توقيع بروتوكول لتطوير محكمة أحمد عرابي.

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وأشاد المحافظ بجهود وزارة العدل في تطوير المحاكم ومكاتب الشهر العقاري، لخدمة المواطنين، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن محاكم الإسكندرية شهدت تطورًا كبيرًا في ظل تطبيق استراتيجية وزارة العدل الرامية إلى التسهيل على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة.

وأكد الشريف أن تطبيق منظومة التحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة المختلفة ساهم بشكل كبير في الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا.