بالصور.. محافظ أسيوط يتابع طلبات التصالح في مخالفات البناء بساحل سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي: تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، المركز التكنولوجي بمركز ساحل سليم للوقوف على سير العمل واستقبال راغبي التصالح، بعد مد فترة التصالح حتى نهاية نوفمبر المقبل. وقال "سعد"، إن المراكز التكنولوجية تواصل استقبال المواطنين خلال أيام العطلات والإجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين. وناشد المحافظ المواطنين باستغلال قرار مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة بجميع المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء حتى 30 نوفمبر الجاري.

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