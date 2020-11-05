شعراوي: 4 دورات تدريبية لتطوير أداء العاملين بالمحليات بمركز سقارة الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية في مجالات تنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات الشئون القانونية وإدارات تنفيذ الأحكام وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال حصر وإدارة الأصول بإدارات التخطيط وأملاك الدولة والإيرادات ولجان حصر الأصول وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال إنشاء وإدارة صفحات شبكات التواصل الاجتماعي بمراكز المعلومات وإدارات الإعلام وإدارات البوابات والصفحات الإلكترونية والسياحة إضافة إلى دورة في اللغة الإنجليزية ويستفيد من هذه الدورات 115 متدرباً من جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أهمية تطوير العنصر البشري داخل المحليات من أجل تطوير الأداء، مؤكداً على أن تدريب العاملين والاستثمار في العنصر البشري من أهم وسائل تطوير الإدارة المحلية مما يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقة المواطن بالدولة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تدريبهم وتنمية مهاراتهم في مجالات عملهم موضحاً أن مركز سقارة ينتهج دوراً جديداً في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها حيث يتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتى يستطيعوا تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس (5/11/2020) بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية هي: الترجمة الصحفية باللغة الإنجليزية لإدارات الإعلام والعلاقات العامة، الترجمة الصحفية والبوابات الإلكترونية والتي ينظمها المركز للمرة الأولى إضافة إلى دورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات العقود والمشتريات والمخازن ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور ودورة أساسيات التحول الرقمي واستفاد منها 95 متدرباً من جميع المحافظات.