ضبط مدير صيدلية يروج أدوية تؤثر على الحالة النفسية والعصبية بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث مدير صيدلية لقيامه بترويج الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بمنطقة دار السلام. أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام مدير صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، بترويج الأدوية والعقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمدرجة بجداول المخدرات والغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور بيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشىء مقابل مبالغ مالية كبيرة. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الصيدلية المُشار إليها وتبين عدم تواجد المتهم، وتم ضبط المدير المسئول عن الصيدلية ( فني صيانة بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة ) Advertisements وأسفر التفتيش عن ضبط 4000 قرص لأدوية تخسيس وأدوية مهربة جمركياً ومحظور تداولها داخل البلاد، و3000 قرص لأدوية منشطة مهربة جمركياً ومحظور تداولها داخل البلاد . بمواجهته اعترف بإدارته للصيدلية وحيازته المضبوطات بقصد بيعها للمواطنين والشباب والنشئ لتحقيق أرباح مالية لحساب مالك الصيدلية . وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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