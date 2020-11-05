قيمتها 4 ملايين جنيه.. أمن المنافذ يضبط 11 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (11) قضية تهريب أبرزها (معدات مستعملة – قطع غيار وقواعد ومصنوعات حديدية مستعملة – سلالم ألمنيوم – أدراج وترولي معدني – إكسسوارات - مستحضرات تجميل – مكملات غذائية – بضائع متنوعة - بضائع أجنبية – مقصات كهربائية ) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من ( 4 ملايين جنيه).

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ونجحت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب الأثار في ضبط قضية واحدة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (35) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات سائقين).

وأسفرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير (1594) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط قضية واحدة، ونفذت الحملات (190) حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.