انتخابات أمريكا 2020.. بايدن على بُعد خطوة من البيت الأبيض

نتيجة انتخابات أمريكية2020، حدث يهتم به مختلف دول العالم نتيجة لسعي البعض لمعرفة تغييرات السياسة الخارجية الأمريكية، في حالة استمرار ترامب في الرئاسة، أو صعود جو بايدن إلى البيت الأبيض، وكيفية التعامل مع الملفات الدولية.

يشير مؤشر Fox news آخر نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 بعد توقف إعلان نتائج جديدة، ويظهر حصول المرشح الديمقراطى جو بايدن على 264 صوتًا يفصله عن الفوز 6 أصوات فقط ليحصل على 270 صوتًا المؤهلة ليصبح رئيس أمريكا، بينما حصل ترامب على 214 صوتًا ويحتاج 56 صوتًا للفوز.

اقرأ أيضًا.. بايدن يتقدم على ترامب في أصوات المجمع الانتخابي

وعلى رغم تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على نظيرة الجمهوري دونالد ترامب، لكن مازال هناك 5

ولايات لم يتم إعلان النتائج فيها حتى الآن بإجمالى عدد 60 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابى، وهى كما يأتى:

نيفادا (6 أصوات):

بعد فرز 75% من الأصوات في ولاية نيفادا، تقدم بايدن بنسبة 49.3% على ترامب بنسبة 48.7% بفارق ضئيل (0.06%)، ومنحت الولاية أصواتها فى المجمع الانتخابى فى آخر 3 انتخابات رئاسية لصالح الديمقراطيين (هيلارى كلينتون 2016- باراك أوباما 2012 – باراك أوباما 2008).

Advertisements

بنسلفانيا (20 صوتًا):

في بنسلفانيا فرز 89% من الأصوات، وتقدم ترامب بنسبة 50.7% مقابل 48.1% لبايدن بفارق (2.6%)، ومنحت الولاية أصواتها فى المجمع الانتخابى فى آخر انتخابات 2016

للمرشح الجمهورى ترامب، بينما كانت أصوات الولاية فى انتخابات 2012 و2008 لصالح المرشح الديمقراطى أوباما.

كارولاينا الشمالية (15 صوتًا):

فرز 94% من الأصوات، وتقدم ترامب بنسبة 50.1% مقابل 48.7% لبايدن بفارق (1.4%)، ومنحت الولاية أصواتها فى المجمع الانتخابى فى انتخابات 2016 و2012 لصالح المرشحين الجمهوريين ترامب وميت رومنى، بينما كانت أصوات الولاية فى انتخابات و2008 لصالح المرشح الديمقراطى أوباما.

اقرأ أيضًا.. على خلفية الانتخابات الأمريكية.. اعتقال 9 أشخاص بسبب أعمال شغب في بورتلاند

جورجيا (16 صوتًا):

فرز 98% من الأصوات، وتقدم ترامب بنسبة 49.6% مقابل 49.1% لبايدن بفارق (0.05%)، ومنحت الولاية أصواتها فى المجمع الانتخابى فى انتخابات 2016 و2012 و2008 لصالح المرشحين الجمهوريين ترامب وميت رومنى وجون ماكين.

ألاسكا (3 أصوات):

فرز 50% من الأصوات، وتقدم ترامب بنسبة 62.1% مقابل 33.5% لبايدن بفارق (28.6%)، ومنحت الولاية أصواتها فى المجمع الانتخابى فى انتخابات 2016 و2012 و2008 لصالح المرشحين الجمهوريين ترامب ورومنى وماكين.