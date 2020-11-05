الخارجية الروسية: إفريقيا تتحرك بثقة على طريق التطور السياسي والاجتماعي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن إفريقيا تعتبر إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية، ويجري العمل حاليا لإضفاء طابع متكامل ومنهجي على التعاون الروسي الإفريقي.
وقال بوجدانوف في كلمته خلال المنتدى العام الروسي- الإفريقي الثاني، والتي أوردته قناة "روسيا اليوم"، : "تتحرك إفريقيا اليوم بثقة على طريق التطور
وأشار إلي أن للعلاقات الروسية مع البلدان الإفريقية، تاريخ طويل وتستند إلى المبادئ التعاون والثقة المتبادلة، كما أن "إفريقيا هي إحدى الأولويات المهمة للسياسة الخارجية الروسية".
وأوضح أن روسيا تلتقي مع الدول الإفريقية، في مناهج مشتركة لحل مشاكل العالم على أساس جماعي، مع دور التنسيق المركزي للأمم المتحدة. وشدد نائب الوزير على وجود آفاق جيدة وطويلة الأجل، للشراكة الروسية - الإفريقية.
ونوه بوجدانوف، بأن نجاح القمة الروسية الإفريقية، أعطى دفعة قوية للتطور الشامل لعلاقات روسيا مع دول القارة الإفريقية.
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