نتنياهو يُراوغ ويتخلى عن ترامب بعد النتائج الأولى للانتخابات الأمريكية

أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عدم الاندفاع بقوة إلى المستنقع السياسي الإمريكي، ورغم أنه كان يأمل بأن تشير النتائج الأولى إلى انتصار لترامب، إلا أنه كان مخطئا ويلتزم الصمت حاليًا، و يستعد لتكوين صداقة مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، حسب ما ذكره موقع والا الإسرائيلي، اليوم الخميس.

وأفاد الموقع أنه في الصباح ، مع إعلان النتائج الأولى التي تظهر فوز ترامب في فلوريدا وأوهايو ، أعرب نتنياهو عن رضا وتفاؤل حذر بأن الرئيس قد ينجح في

الفوز، ولكن عندما ألقى بايدن وترامب خطابات ردهما الأولى بعد إغلاق صناديق الاقتراع، أمر نتنياهو جميع وزراء الليكود بعدم التحدث علنًا عن الموضوع حتى تتضح النتائج النهائية.

وأكد الموقع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصيب بخيبة أمل لأن نتنياهو لم يدعمه بشكل علني، حيث أن المكالمة الهاتفية التي جمعت بين ترامب ونتنياهو والقادة السودانيين، قبل أسبوعين، والتي أعلنوا خلالها اتفاق التطبيع، كانت تاريخية، إلا

أن جزءا صغيرا منها جرى أمام كاميرات التلفزيون أثار قلق مستشاري نتنياهو، بعد سؤال ترامب، نتنياهو، عن مرشحه المفضل، حيث رد الأخير بتعليق دبلوماسي، بأنه سيكون سعيدا للعمل مع أي شخص في أمريكا يريد دفع السلام قدما.

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وأوضح الموقع أنه بعد ساعات قليلة جرت محادثة غير رسمية بين أحد مستشاري ترامب وأحد مستشاري نتنياهو، وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء إن مستشار ترامب أبلغ نظيره الإسرائيلي أن الرئيس يشعر بخيبة أمل من رد فعل نتنياهو ، حيث يتوقع أن يحظى بدعم أكبر منه، وأوضح مستشارو ترامب أن تصريح نتنياهو يتعارض مع جميع قواعد البروتوكول.

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