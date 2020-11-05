ألمانيا: الوضع سريع التفجر في أمريكا

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية، أنجريت كرامب كارينباور، أن "معركة" بدأت بالفعل في الولايات المتحدة حول شرعية نتائج الانتخابات، ووصفت الوضع الحالي بـ"سريع التفجر"، مشيرة إلى أن البلاد قد تواجه أزمة دستورية.
وبحسب كرامب كارينباور، فإن الصراع بين المرشحين مستمر "باستخدام جميع الوسائل".
وقالت الوزيرة في مقابلة مع قناة "ZDF" التلفزيونية الألمانية:"هذا وضع سريع التفجر. هذا
وجرت الثلاثاء الماضي عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكلمبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا وتشير الاستطلاعات إلى اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز.
ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.
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