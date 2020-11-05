العراق.. محافظة ذي قار تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مصدر طبي عراقي، اليوم الخميس، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في محافظة ذي قار الواقعة في جنوب البلاد.

أفاد المصدر العراقي ـ في تصريح خاص لقناة (السومرية) الإخبارية ـ بأن "محافظة ذي قار سجلت أيضًا وفاة حالة واحدة بسبب

يأتي هذا في الوقت الذي أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن البلاد لا تزال في دائرة خطر فيروس كورونا ولم تتجاوزها حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد حذرت في وقت سابق من خطورة عدم تنفيذ الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا في البلاد. (السومرية) الإخبارية ـ بأن "محافظة ذي قار سجلت أيضًا وفاة حالة واحدة بسبب فيروس كورونا المستجد ".يأتي هذا في الوقت الذي أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن البلاد لا تزال في دائرة خطر فيروس كورونا ولم تتجاوزها حتى الآن.وكانت وزارة الصحة العراقية قد حذرت في وقت سابق من خطورة عدم تنفيذ الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا في البلاد.

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