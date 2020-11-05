كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - غرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على حسابه الرسمي عبر “تويتر” قائلا” اليوم تكمل مدينة دبي للإعلام عشرين عاما منذ أطلقناها في عام 2000… كان حلما بعيدا في التسعينات أن نكون عاصمة اعلامية عربية .. اليوم المدينة تضم 3000 مؤسسة إعلامية .. و34 ألف إعلامي .. وتبث منها 122 قناة تلفزيونية وإذاعية وتصدر منها 163 مطبوعة ومنصة..لا شيء مستحيل في الإمارات”.

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد: مدينة دبي للإعلام كانت حلما بعيداً واليوم تكمل عامها الـ20 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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