إيران تدشن مشروع لسرقة مياه الخليج العربي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

في ظل أزمة المياه التي تعانيها إيران ، أعلنت حكومة إيران عن تدشين المرحلة الأولى من نقل المياه من الخليج العربي إلى المقاطعات الوسطى والجنوبية الشرقية في إيران، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“.

وأطلق الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع لتحلية المياه ونقلها من الخليج العربي إلى مناطق مختلفة من إيران.

وتعاني إيران من نقص حاد في توفير مياه الشرب في عدد من المحافظات منها سيستان وبلوشستان وقرى محافظة خوزستان وكرمان ويزد وبوشهر وغيرها.

وفي 13 أيلول/سبتمبر الماضي، نشرت صحيفة ”دنياي اقتصاد“ الإيرانية الحكومية، تقريرا أكدت فيه أن 39.3٪ من إجمالي مساحة إيران معرضة للجفاف في فترة قصيرة المدى تقدر بنحو 12 شهرا.

ونقلت الصحيفة عن محللين وخبراء ”أنه على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة خلال العامين الماضيين، لا تزال ظروف الجفاف تهيمن على أجزاء كثيرة من البلاد، وفي الفترة الأخيرة تغير نظام هطول الأمطار في البلاد بسبب الاحتباس الحراري أكثر من أي وقت مضى، وكانت هناك أمطار غزيرة تؤدي إلى فيضانات وتوقع خسائر مادية وبشرية“.

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وبحسب الوكالة الإيرانية فإن ”المرحلة الأولى من المشروع قادرة على تحلية ونقل حوالي 200 ألف متر مكعب من المياه خلال 24 ساعة، وستلبي المياه جزءا من احتياجات الصناعات والمناطق السكنية في المقاطعات الوسطى والجنوبية الشرقية“، مبينة أنه ”تم استثمار 16300 مليار تومان في هذا المشروع وخلق فرص عمل لـ 1200 شخص“.

وقال حاكم محافظة كرمان جنوب شرق إيران، محمد جواد فدائي: ”بدأت الدراسات حول المشروع عام 2013، وبدأ تنفيذ المشروع بعد ذلك بعامين، وهناك ثلاثة خطوط رئيسية في هذا المشروع ستنقل في النهاية حوالي 600 مليون متر مكعب من المياه من الخليج العربي إلى مقاطعات كرمان ويزد وهرمزغان كل عام“.

وقال وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان خلال افتتاح المشروع إن ”أهم ما يميز نقل المياه إلى الهضبة الوسطى هو الإيمان بتوفير الموارد اللازمة للسكان من مصدرين للمياه في شمال وجنوب البلاد“.

وأضاف أردكانيان ”تم تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لنقل المياه من الخليج العربي إلى المناطق الصحراوية في بلادنا صباح اليوم“.

وقال وزير الطاقة الإيراني: ”تعد تحلية مياه البحر اليوم من أهم المشاريع في العالم، وتعمل أكثر من 850 محطة تحلية في الخليج العربي، منها 25 محطة تحلية كبيرة، وتبلغ سعتها أكثر من 100 ألف متر مكعب، ومشروع اليوم هو أحد هذه المشاريع“.