لودريان: تصريحات اردوغان عنيفة وتتسم بالكراهية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2020 11:09 صباحًا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان ندد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، معتبرا أنها “عنيفة وتتسم بالكراهية”، متحدثا مجددا عن “احتمال فرض عقوبات على أنقرة”، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”. وقال لودريان لإذاعة “أوروبا 1”: “هناك الآن تصريحات عنيفة وتتسم بالكراهية يجاهر بها بانتظام الرئيس اردوغان وهي غير مقبولة”، في إشارة الى حملة الرئيس التركي على فرنسا ولا سيما على رئيسها إيمانويل ماكرون على خلفية موقفه المدافع عن نشر رسوم الكاريكاتور، بحسب الوكالة الفرنسية.

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