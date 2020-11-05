قادما من جنوب إفريقيا.. السفير الجديد لموريتانيا يقدم أوراق اعتماده في الرباط

قادما من جنوب إفريقيا، قدم السفير الجديد لموريتانيا في المغرب، محمد ولد حناني، نسخة من أوراق اعتماده في الرباط.

واستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الأربعا، ولد حناني، إيذانا بمباشرة مهامه في انتظار تقديم أوراق اعتماده بشكل نهائي.

وأقامت الخارجية المغربية حفلا بالمناسبة في مقرها في الرباط، كما أجرى الوزير بوريطه مباحثات مع الدبلوماسي الموريتاني، تم خلاله التطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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وعين الرئيس محمد ولد الغزواني السفير محمد ولد حناني سفيرا في المغرب، قبل أشهر، ضمن تغيرات في الدبلوماسية، أجراها قبل أشهر.

وسبق لولد حناني أن تولى عدة وظائف من بينها رئيس المحكمة العليا، كما عين سفيرا لموريتانيا في جنوب إفريقيا، قبل أن ينقل منها سفيرا في المغرب، كما شغل منصب رئيس المحكمة العليا الموريتانية.

وكان منصب السفير الموريتاني شاغرا لسنوات، قبل أن يملأه الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، قبل سنتين، ويقرر الرئيس الموريتاني تجديده، مباشرة بعد توليه مهام الرئاسة.