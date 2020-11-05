إيهاب أمير يتفوق عربيا بفضل تصويت الجمهور

تفوق الفنان المغربي، إيهاب أمير، على المستوى العربي، ونال جائزة أفضل فنان شاب، ضمن جوائز مهرجان الفضائيات العربية في مصر.

وتفوق إيهاب على فنانين مغاربة نافسوا على الجائزة نفسها، وهم زهير بهاوي، والدوزي، وحاتم عمور، وأيمن السرحاني.

وحسم إيهاب الجائزة بفضل تصويت الجمهور، ليسير على نفس خطى السنة الماضية، ويحقق الجائزة للعام الثاني على التوالي.

وكتب إيهاب عن تفوقه، ليلة أمس الأربعاء: “الحمد الله وللسنة الثانية على التوالي جائزة أفضل مطرب شاب عربي 2020 كنشكر بزاف العائلة ديالي وجمهوري الجميل والعزيز شكرا على مجهودكم وتعبكم في التصويت.. ودائما المغرب حاضر في في أكبر الجوائز العربية أحبكم، وأهدي لكم هذه الجائزة”.