إيهاب أمير يتفوق عربيا بفضل تصويت الجمهور

تفوق الفنان المغربي، إيهاب أمير، على المستوى العربي، ونال جائزة أفضل فنان شاب، ضمن جوائز مهرجان الفضائيات العربية في مصر.
وتفوق إيهاب على فنانين مغاربة نافسوا على الجائزة نفسها، وهم زهير بهاوي، والدوزي، وحاتم عمور، وأيمن السرحاني.
وحسم إيهاب الجائزة بفضل تصويت الجمهور، ليسير على نفس خطى السنة الماضية، ويحقق الجائزة للعام الثاني على التوالي.
وكتب إيهاب عن تفوقه، ليلة أمس الأربعاء: “الحمد الله وللسنة الثانية على التوالي جائزة أفضل مطرب شاب عربي 2020 كنشكر بزاف العائلة ديالي وجمهوري الجميل والعزيز شكرا على مجهودكم وتعبكم في التصويت.. ودائما المغرب حاضر في في أكبر الجوائز العربية أحبكم، وأهدي لكم هذه الجائزة”.
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