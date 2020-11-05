أمريكا تشهد ثاني أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا في يوم الانتخابات

الخميس 5 نوفمبر 2020

سجلت الولايات المتحدة 91 ألفا و530 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم أمس الأول الثلاثاء، في الوقت الذي توجه فيه ملايين الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.



وكانت تلك ثاني أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا في أمريكا منذ تفشي الوباء بها.

وجاءت هذه الحصيلة شبه القياسية التي نشرت يوم الأربعاء، في الوقت الذي تشهد في الولايات المتحدة زيادة في الإصابات في وقت يزعم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيفا إن بلاده تحقق نجاحا في السيطرة على الوباء.

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ويشعر خبراء الصحة العامة في أمريكا بالقلق في الوقت الذي يقترب فيه فصل الشتاء، حيث يقضي الناس مزيدا من الوقت بالمنزل، وقد تزداد سرعة تفشي الفيروس.

وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تزداد حالات الإصابة في 79 في المئة من المناطق في أنحاء الولايات المتحدة، كما ارتفع متوسط الإصابات اليومية بنسبة 20 في المئة خلال الأسبوع الماضي.

وزيادة الإصابات حادة على نحو خاص في ولاية ويسكونسن وباقي الولايات الشمالية.

ولطالما تعرضت إدارة ترامب للانتقاد الشديد بسبب طريقة مكافحتها للفيروس، الذي أصاب أكثر من ثمانية ملايين و600 ألف شخص في أنحاء البلاد، وأدى إلى وفاة أكثر من 230 ألفا.