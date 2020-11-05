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شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: وضع كورونا في روسيا مقلق لكنه تحت السيطرة والان مع التفاصيل
الخميس 5 نوفمبر 2020
قال الكرملين اليوم الخميس إن وضع تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا مقلق لكنه لا يزال تحت السيطرة.
وبلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في روسيا اليوم الخميس 19404 حالات منها 5255 في موسكو ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و712858.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن من المستحيل تقديم توقعات دقيقة عما سيؤول إليه الموقف.
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