شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تفرض إجراءات عزل عام لاحتواء كورونا والان مع التفاصيل

الخميس 5 نوفمبر 2020 أمرت الحكومة اليونانية اليوم الخميس بفرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أسابيع في إطار جهود احتواء انتشار مرض كوفيد-19 إثر عودة حالات الإصابة للزيادة.

Advertisements وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن القيود الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت السابع من نوفمبر.

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