شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 207 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 5 نوفمبر 2020 قالت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم الأربعاء إن مصر سجلت 207 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة، مقارنة مع 197 حالة إصابة و14 وفاة يوم الثلاثاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و6318 حالة وفاة".

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