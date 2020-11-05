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شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 50210 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الخميس 5 نوفمبر 2020
قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس إن الهند سجلت زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 8.36 مليون.
وهذه أعلى زيادة يومية في الحالات منذ 25 أكتوبر وفقا لإحصاء رويترز.
وتتراجع الحالات في الهند منذ بلغت ذروتها في سبتمبر، لكن الخبراء يحذرون من أن موسم مهرجان ديوالي الهندوسي قد يتسبب في عودتها للزيادة.
ووفقا للوزارة، زادت الوفيات بواقع 704، ليصل العدد الإجمالي إلى 124315 حالة وفاة.
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