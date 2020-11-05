اصابة نجم عربي وعائلته بفيروس كورونا... بينهم 3 فنانين

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كشف الفنان وليد الحلاني عن إصابته وعائلته بفيروس كورونا، موضحاً أنه ووالده الفنان عاصي الحلاني ووالدته كوليت الحلاني وشقيقته ماريتا إصيبوا بالفيروس خلال الفترة الماضية ولكنهم تعافوا منه.
الوليد قال إنه هو من نقل العدوى، خلال الفترة الماضية للعائلة، بعد عودته من دولة منتشر فيها فيروس كورونا، وأن أبو الوليد وأم الوليد وشقيقته ماريتا أصيبوا جميعاً، ولكنهم تعافوا وأصبحوا جميعاً بخير.
يشار إلى أن دانا الحلاني، شقيقة الوليد تتواجد في فرنسا، لذلك لم تنتقل إليها العدوى.
آخر أعمال الوليد أغنية باللهجة البدوية بعنوان "قالتلي"، من كلمات وألحان والده عاصي الحلاني، توزيع موسيقي طوني سابا، وقام بتصويرها تحت إدارة المخرج أحمد المنجد.
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