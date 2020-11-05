اليوم.. ثلاث مباريات مثيرة في ممتاز الكرة

وكانت مباريات الجولة قد انطلقت امس، حيث تغلب النجف على السماوة 1-0 وانتصر الكهرباء على الميناء 3-1.

وسيحتضن ملعب زاخو الدولي، مباراة صاحب الارض امام الشرطة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وسيلعب القوة الجوية امام الصناعات الكهربائية على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الرابعة و15 دقيقة.



وفي قمة الجولة، سيواجه الطلبة فريق الزوراء على ملعب الشعب الدولي ايضاً في تمام الساعة الثامنة مساءً.