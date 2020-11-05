اجراءات إدارية تمنع دخول محترف الصقور الى بغداد

2020-11-05 | 11:10
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اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، أن الاجراءات الادارية منعت دخول محترفه الكونغولي ليما مابيدي الى العاصمة بغداد.
وذكر النادي في بيان أن "اللاعب المحترف ليما مابيدي وصل الى مطار بغداد الدولي، والإجراءات الإدارية منعته من الدخول بسبب خلل إداري في جوازه".
وأكد عضو الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي علي زغير أن "اللاعب سيتوجه إلى بلده الكونغو الديمقراطية لحل هذا الموضوع".
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