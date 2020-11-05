تيم حسن يتسبب بأزمة جديدة! (صور)

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مع انطلاقة الموسم الجديد من سلسلة مسلسل "الهيبة"، تحت عنوان "الهيبة- الرد"، وظهور الممثل السوري الشهير تيم حسن بلوك جديد، انهالت التعليقات عن أزمة جديدها يتسببها "جبل" في الوقت الحالي. ما هي؟
منذ الجزء الاول، عرف تيم حسن أو جبل شيخ الجبل بإطلالته الملفتة والجذابة، وخصوصا مع القصة التي اعتمدها من حيث تسريحة الشعر والقصة. وتأثر به الشباب العربي اذ اعتمدوا التسريحة عينها، التي أصبحت ترند أو صيحة الموسم.
أما في الجزء الرابع من المسلسل، فيظهر تيم بلوك آخر جديد ومختلف تماما عن الذي ظهر فيه سابقا. اذ يظهر بشعر طويل ولحية غير مصففة.
وانهالت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض بأن تيم يتسبب بمشكلة كبيرة لمصففي الشعر. بما كعناه أن الشباب العربي لن يصفف شعره بعد اليوم، وسيعتمد تسريحة تيم التي تقتصر على الشعر واللحية غير المصففة.
يذكر أن "الهيبة - الرد" يعرض حاليا على شاشة السومرية، من الاحد الى الخميس، الساعة 11 ليلا. ويختلف هذا الجزء تماما عن الاجزاء السابقة اذ يخلو من قصص الحب، ويظهر "جبل" وهو يريد الانتقام على ما يبدو منالذين قتلوا زوجته وطفله في الجزء الماضي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.