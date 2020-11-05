شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة: معتز مطر "أبوشعرة" جزء من مخطط الجماعة الإرهابية لتخريب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام و نقيب الصحفيين السابق، إن الهارب معتز مطر ، "أبو شعرة" المذيع بقناة الشرق الإخوانية أصبح حالة ميؤوس منها لأنه يعلم أنه قد تراكمت أخطائه ولم يترك لنفسه فرصة للتراجع وأنه ليس له طريق إلا الطريق الذى بنى فيه أخطاء كثيرة وتراكمت تلك الأخطاء عبر سنوات ومواقف طويلة.

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن معتز مطر هو أداة من أدوات تنفيذ مخطط لا يستطيع الإفلات منه، وأنه تجاوز فكرة أداة من أدوات التنفيذ لأنه جزء من مخطط إثارة الفوضى وبث الشائعات وبوق الجماعة لنشر العنف والتخريب فى البلاد.

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وتابع عبد المحسن سلامة: "معتز مطر حالة غريبه ليس لها أى علاقة بالإعلام والصحافة ، طوال الوقت يتحدث كذبا ويتنفس كذبا وهو جزء من المخطط وطوال الوقت يثير فتن ويفتعل أزمات و يثير إشاعات و لا يرى أى شىء إلا بعين المخطط الذى ينفذه وهو يعلم أن ما يثيره ليس له أى أساس من الواقع"، مشيدا بالدور الذى يقوم الإعلام المصرى لتفنيد أكاذيب وشائعات أبواق الجماعة الإرهابية بنشر الحقائق والوقائع.

وذكر عبد المحسن سلامة أن الإعلام المصرى يقوم بدور جيد و يوضح للمواطنين حقيقة الأدوات التآمرية المزيفة لأبواق جماعة الإخوان الارهابية ، متابعا :"هذا الأمر البشع يحتاج الى مواجهة كبيرة و يجب تفنيد شائعاتهم و أكاذيبهم بالوقائع والحقائق، لا نخشى المواجهة العلمية لأننا نملك الحقائق و نحن الأقوى".