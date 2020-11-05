بسبب الوضعية الوبائية، التي يشهدها إقليم الناظور، قررت المندوبية الإقليمية للصحة، إعادة انشار الموظفين العاملين في بعض مصالح مستشفى القرب محمد السادس في العروي، وتعيينهم بصفة مؤقتة في مصالح المستشفى الحسني.
وبحسب مذكرة المندوبية الإقليمية للصحة في الناظور، فإن سبب القرار المذكور يرجع إلى الضغط المتواصل على المصالح الاستشفائية، وبشكل خاص المستشفى الحسني في المدينة ذاتها، بفعل تزايد المرضى الوافدين عليه، وارتفاع الحالات الحرجة بينهم من جهة، وإصابة عدد من الموظفين العاملين في مصالح هذه المستشفى.
واستثنت المذكرة المذكورة الموظفين العاملين في مصالح تصفية الكلي، والأمراض النفسية، والعقلية، والولادة المختبرة، والأشعة، ومصلحة المستعجلات في حدها الأدنى من الأطر الصحية.
وكانت مدينة الناظور قد سجلت 183 إصابة جديدة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.
وكانت السلطات المحلية في مدينة الناظور قد قررت عددا من الاجراءات، بينها حظر التجوال، ابتداء من الساعة العاشرة مساء، كما قلصت من عدد ساعات عمل المقاهي، والمطاعم، وشددت المراقبة على فرض الكمامات، واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر المندوبية الإقليمية للصحة في الناظور تستعين بموظفين في مستشفى لسد الخصاص في باقي المراكز الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.