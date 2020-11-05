بايدن يقترب من دخول البيت الأبيض وترامب يبدأ معركة قضائية ضده

يقترب المرشح الديموقراطي إلى الرئاسة الأمريكية أكثر فأكثر من دخول البيت الأبيض بعد تحقيقه فوزين كبيرين في ولايتين رئيسيتين في مواجهة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الذي يخوض حربا قضائية حقيقية ضده.

وبفوزه بولايتي ويسكونسن، وميشيغن، اللتين كان فاز فيهما ترامب في الانتخابات السابقة، وولاية أريزونا ، بات جو بايدن يتمتع بدعم 264 من كبار الناخبين. وإذا فاز بولايات نيفادا (ستة من كبار الناخبين)، أو جورجيا (16)، أو بنسلفانيا (20)، فسيبلغ العدد 270، ما يسمح له بأن يصبح الرئيس السادس، والأربعين للولايات المتحدة.

وفي ولاية بنسلفانيا، لا يزال دونالد ترامب يتقدم بفارق أكثر من 160 ألف صوت حتى أمس الأربعاء، لكن هذا الفارق يتقلص بسرعة مع فرز بطاقات الاقتراع المرسلة في البريد، وغالبية الذين صوتوا بالبريد في الولاية اختاروا جو بايدن.

انتخابات استثنئاثية

وللمرة الأولى منذ العام 2000، لم يعرف الأمريكيون في اليوم التالي للاقتراع، اسم رئيسهم المقبل، الذي سيؤدي اليمين في 20 يناير 2021. وقال جو بايدن في خطاب مقتضب في منزله في ويلمينغتون في ولاية ديلاوير “جئت لأقول لكم إنه عندما ينتهي فرز الأصوات، نعتقد أننا سنفوز”.

وأضاف أنه عندما تعرف النتيجة، سيكون قد حان الوقت “لوضع الخطابات العدوانية، التي أطلقت خلال الحملة، وراءنا”، مقدما نفسه على أنه موحد لبلد منقسم بعمق، وأضاف “من أجل أن نتقدم، يجب أن نكف عن معاملة معارضينا كأعداء”.

وفي فينيكس في ولاية أريزونا، تظاهر عشرات من أنصار ترامب، مساء أمس، في أجواء من التوتر أمام مكتب لفرز الأصوات في المدينة.

مسار قضائي

وأعلن فريق حملة دونالد ترامب عن أول دعوى قضائية في ولاية ويسكونسن، حيث فاز جو بايدن بفارق أقل من واحد في المائة، حسب النتائج شبه الكاملة، كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة.

ويريد الجمهوريون المطالبة بإعادة فرز الأصوات، وطلبوا من قاض محلي إعادة النظر في الأصوات، التي تم فرزها بالفعل، كما قدموا طلبا لتعليق فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا الأساسية حيث لا تزال النتيجة غير مؤكدة. وقال مدير حملة ترامب بيل ستيبين “نتخذ إجراءات قانونية لتعليق عملية فرز الأصوات في انتظار شفافية أكبر”.

Advertisements

وكان الرئيس نفسه هدد ليل الثلاثاء الأربعاء باللجوء إلى المحكمة العليا بدون أن يذكر الأسباب بشكل واضح. وتضعف حملة تضليل إعلامي متواصلة النظام الانتخابي الأميركي المعقد. وبدأ مساعدو ترامب نشر شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات حول عمليات غش ومخالفات. وانتقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأربعاء “مزاعم الرئيس الأميركي التي لا أساس لها من الصحة” بشأن الانتخابات. وقال حاكم ولاية بنسلفانيا توم وولف “ديمقراطيتنا أمام اختبار كبير في هذه الانتخابات”، داعيا إلى التحلي بالصبر.

مشاركة قياسية

وفي نهاية حملة طويلة اتسمت بحدة استثنائية وتأثرت بوباء كوفيد-19، تكشف النتائج أن ترامب لم يواجه الرفض الانتخابي الذي توقعته استطلاعات الرأي، ما يثبت أنه حتى لو هزم، تبقى قاعدته الانتخابية وفية له إلى حد كبير.

ولم يسبق أن وصلت أعداد المصوتين بين الناخبين الأميركيين ، إلى المستوى الذي شهدته الإستحقاقات الحالية، فقد أدلى 160 مليون ناخب بأصواتهم، وقدرت نسبة المشاركة ب66,9 بالمئة مقابل 59,2 بالمئة في انتخابات 2016، حسب مركز “يو أس إيليكشنز برودجيكت”.

وفاق تدفق بطاقات الاقتراع البريدية قدرات مراكز فرز الأصوات بسبب الإقبال على هذا النوع من التصويت في أجواء الأزمة الصحية. وسيستغرق فتح الظروف البريدية والتدقيق في أوراق الاقتراع أياما عدة في بعض المدن خصوصا في فيلادلفيا، معقل الديموقراطيين. وقال إد فولي المتخصص في القانون الانتخابي في جامعة ولاية أوهايو لوكالة فرانس برس الأربعاء أنه إذا تدخّل القضاء كما حدث في العام 2000 “فقد تستمر العملية أسابيع”.

77 يوما

لكن حتى الجمهوريين صدموا بتهديد الرئيس باللجوء إلى القضاء. وكتب النائب الجمهوري آدم كينزينجر في تغريدة على “تويتر”، “توقف. سيتم احتساب أوراق الاقتراع وإما أن تخسر أو تفوز. وستقبل أميركا ذلك. الصبر فضيلة”. وأيا تكن النتائج، سيكون على الرئيس المقبل العمل مع الكونغرس.

وكما كان متوقعا، احتفظ الديموقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب، لكن فرص انتقال مجلس الشيوخ إلى الجانب الديمقراطي تضاءلت بعد إعادة انتخاب العديد من الجمهوريين. وكما لو أنه يرغب في تأكيد ثقته في النتيجة النهائية، أكد جو بايدن في تغريدة أن الولايات المتحدة ستنضم مجددا إلى اتفاقية باريس للمناخ التي غادرتها رسميا الأربعاء في اليوم الأول من رئاسته، أي “بعد 77 يوما بالضبط”.