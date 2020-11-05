التغماوي يصدر سيرته الذاتية على شكل كتاب

يحضر الممثل المغربي، سعيد التغماوي، لكتاب عبارة عن سيرة ذاتية، ينوي طرحه في الأسواق، صيف عام 2021.
ويتضمن الكتاب المذكور تفاصيل الحياة الشخصية لسعيد التغماوي، ومساره المهني، منذ بداياته إلى غاية وصوله إلى العالمية.
ويرتقب أن تشكل السيرة الذاتية للتغماوي، مصدر إلهام للشباب، باعتباره نجما استطاع، وهو في عمر صغير الوصول إلى شهرة عالمية.
التغماوي، البالغ من العمر 47 سنة، كشف خبر إعداده لسيارته الذاتية، خلال حلوله ضيفا على برنامج “باتش وورك”، الذي يبث على قناة ميدي 1 تيفي.
ونال التغماوي، أخيرا، جائزة “عمر الشريف” في افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وهي الجائزة، التي اعتبرها أكثر قيمة من الأوسكار كون عمر الشريف أسطورة عالمية، حسب تعبيره.
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