طقس اليوم الخميس.. غائم خلال الصباح مع نزول أمطار أو زخات مطرية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يكون الطقس غائما خلال الصباح مع نزول أمطار أو زخات مطرية محليا فوق كل من الجنوب الشرقي والسايس وجنوب المنطقة الشرقية، في حين ستكون الأجواء غائمة جزئيا بالمتبقي من النصف الشمالي، مع تساقط بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة .

كما ستلاحظ بعض التساقطات الثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير التي يتعدى علوها 2100م، خاصة خلال الصباح.

وستهب زوابع رملية بالمنطقة الشرقية والأطلس وكذا الجنوب الشرقي، بينما ستهب رياح قوية محلية بالسواحل الأطلسية شمال أكادير، ورياح رملية كثيفة جنوب المنطقة الشرقية والأطلس والجنوب الشرقي. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و07 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و21 درجة بالجنوب، وما بين 13 و16 درجة بباقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 03 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 27 و31 درجة بكل من شمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و17 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارطيل والعرائش، وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.