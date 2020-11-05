شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 19404 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 5 نوفمبر 2020 بلغ عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في روسيا اليوم الخميس 19404 حالات منها 5255 في موسكو ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و712858.

وأعلنت السلطات كذلك عن 292 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الرسمي للوفيات إلى 29509.

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