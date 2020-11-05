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شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تسجل رقما قياسيا لإصابات كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 5 نوفمبر 2020
أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الخميس أن جمهورية التشيك سجلت 15729 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 يوم الرابع من نوفمبر وهو أعلى عدد إصابة يومي منذ بدء جائحة فيروس كورونا.
وبلغ إجمالي الإصابات في التشيك 378716 حالة في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 10.7 مليون نسمة والذي شهد واحدا من أعلى معدلات الإصابة في أوروبا في الموجة الثانية من تفشي الجائحة.
وسجلت الوزارة كذلك 220 وفاة جديدة بالفيروس منها 123 حالة أمس الأربعاء، كما عدلت أرقام أيام السابقة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4133 وفاة.
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