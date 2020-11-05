شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني اليوم الخميس والان مع التفاصيل

الخميس 5 نوفمبر 2020 تحسّنت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الخميس، بشكل نسبي، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي قائمة بأسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، وجاءت على النحو التالي: الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 49.904 ريال 61.00 $ الذهب عيار 22 45.745 ريال 55.92$ Advertisements الذهب عيار 21 43.666 ريال 53.32$ الذهب عيار 18 37.428 ريال 45.75 $ أوقية الذهب 1542849 ريالاً 1886$

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