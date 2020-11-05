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تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني اليوم الخميس

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 5 نوفمبر 2020

تحسّنت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الخميس، بشكل نسبي، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

 

فيما يلي قائمة بأسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، وجاءت على النحو التالي:

 

الوحدة    ريال يمني      دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24

49.904 ريال                    61.00 $

 

 

 

الذهب عيار 22 

45.745 ريال                     55.92$

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الذهب عيار 21 

43.666 ريال                    53.32$

 

 

 

الذهب عيار 18 

37.428 ريال                    45.75 $

 

 

 

أوقية الذهب

1542849   ريالاً               1886$

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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