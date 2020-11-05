"راشد بن حميد النعيمي" يشيد بجهود وانتصارات دولة الإمارات في مكافحة كورونا 

الخميس 5 نوفمبر 2020

تلقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دعماً منه للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الدولة بهدف التصدي للفيروس والحد من تداعياته.



وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن «الإمارات بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة أثبتت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية معتمدة على أفضل المعايير العلمية والعملية ما يجسد ريادة القطاع الطبي في الإمارات»، مشيراً إلى أن «الإمارات تساهم، بالتعاون مع دول العالم، بدعم المساعي للوصول إلى لقاح جديد ضد الفيروس».

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وأعرب رئيس اتحاد كرة القدم عن «سعادته وفخره بالمشاركة من أجل هدف سام وهو الانتصار على هذا الفيروس».

وقال الشيخ راشد بن حميد إن «تقديم الدعم الصحي لكل من يعيش على هذه الأرض الطبية على حد سواء يأتي من إيمان القيادة ببذل الغالي والنفيس من أجل الجميع وتوفير اللقاح، فليس هناك ما هو أغلى من الوطن ووطننا سيمضي بطموحاته للأمام وهو أكثر إصراراً وعزيمة بهمة أبنائه الذين يقفون خلف رايته للتصدي للفيروس».

ودعا الشيح راشد عقب تلقي الجرعة كافة الرياضين في دولة الامارات وغيرهم بضرورة الإسراع في تلقي جرعة «كوفيد 19»، حفاظاً على أنفسهم وزملائهم وذويهم وأفراد المجتمع، مؤكداً أن على «الرياضين أن يكونوا قدوة للآخرين».