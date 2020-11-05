شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل أعلى معدل للتضخم في 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الفلبينية اليوم الخميس أن معدل التضخم في البلاد ارتفع في أكتوبر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بـ5ر2% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 3ر2% في سبتمبر. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون الارتفاع بـ3ر2%.

ومعدل تضخم أكتوبر هو الأعلى منذ يوليو عندما قفزت الأسعار بـ7ر2%.

ويأتي ارتفاع التضخم لأسباب أبرزها تحرك أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية.

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كما ارتفعت تكلفة التعليم بنسبة 2ر1%، والمطاعم والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4ر2% .

وتراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر بعينها من سلة المواد الغذائية والطاقة، إلى 3% مقابل 2ر3% في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 4ر0% في أكتوبر، بعد أن ظلت عند ذات المستوى في الشهر السابق.