شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل أعلى معدل للتضخم في 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بـ5ر2% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 3ر2% في سبتمبر. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون الارتفاع بـ3ر2%.
ومعدل تضخم أكتوبر هو الأعلى منذ يوليو عندما قفزت الأسعار بـ7ر2%.
ويأتي ارتفاع التضخم لأسباب أبرزها تحرك أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية.
كما ارتفعت تكلفة التعليم بنسبة 2ر1%، والمطاعم والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4ر2% .
وتراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني عناصر بعينها من سلة المواد الغذائية والطاقة، إلى 3% مقابل 2ر3% في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 4ر0% في أكتوبر، بعد أن ظلت عند ذات المستوى في الشهر السابق.
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