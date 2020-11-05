شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسابيع .. بدء تطبيق الاغلاق الجزئي في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

بدأت بريطانيا صباح اليوم الخميس تطبيق إغلاق جزئي ، في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا ، الذي ينتشر سريعا.

ومن المقرر أن يستمر العمل بالإجراءات، المماثلة لتلك التي تم إقرارها خلال الاغلاق الأول مطلع هذا العام، ولكنها ليست شاملة مثلها، حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

وسوف تغلق المطاعم والمنشآت الثقافية ومراكز الرياضة ومنشآت الترفيه أبوابها، في حين سوف يستمر عمل المدارس والجامعات.

كما سوف تغلق محال التجزئة لمدة شهر، باستثنئاء السوبر ماركت ومتاجر البضائع الضرورية.

ولا يجوز للمواطنين مغادرة منازلهم إلا لأسباب تدعو لذلك- للذهاب العمل أو ممارسة الرياضة أو رعاية الأقارب.