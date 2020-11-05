صادرات النفط العراقية إلى أميركا ترتفع بمقدار 35 ألف برميل يومياً

أعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، ان صادرات النفط العراقية الى الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 35 الف برميل يوميا خلال الاسبوع الماضي. وقالت الادارة في تقرير اطلعت الخليج 365 عليه، ان "الصادرات العراقية ارتفعت بمقدار 35 الف برميل يوميا خلال الاسبوعي الماضي لتصل الى 132 الف برميل بعد ان كانت 97 الف برميل في الاسبوع الذي سبقه". واضافت ان "الواردات الامريكية انخفضت خلال الاسبوع الماضي بمقدار 634 الف برميل يوميا الى 5.029 مليون برميل يوميا كان نصففه تقريبا من كندا فقد انخفضت واردات النفط منها بمقدار 302 الف برميل يوميا الى 3.143 مليون برميل يوميا ، والاكوادور بمقدار 162 الف برميل يوميا وانخفضت ايضا الايرادات من السعودية بمقدار 17 الف برميل يوميا الى 206 الف برميل يوميا". وتابعت ان "الواردات الامريكية من النفط الخام ارتفعت من المكسيك بمقدار 94 ألف برميل يوميًا، إلى 634 ألف برميل يوميًا، والبرازيل بمقدار 86 ألف برميل يوميًا، والعراق 35 ألف برميل يوميًا".

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