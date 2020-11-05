الاستخبارات تعلن غلق اربعة مراكز تجميل في بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن غلق اربعة مراكز تجميل في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة بالاشتراك مع قسم التفتيش في وزاره الصحة واجبا لغلق مراكز التجميل غير المجازة بموجب قرارات قضائية بمناطق متعدده من جانب الرصافة من العاصمه بغداد".

واضافت انه "نتج عن ذلك ضبط اربع مراكز غير مجازة وتمارس اعمال مختلفة بدون موافقات بممارسة المهنة والقاء القبض على مالكي تلك المراكز احدهم عربي الجنسية"، لافتا الى انه "تم غلق المراكز وايداع مالكيها التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".