تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار

وقال مصدر طبي في حديث لـ الخليج 365، إن "الكوادر الصحية في محافظة ذي قار سجّلت اليوم، 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم كذلك تسجيل حالة وفاة واحدة في المحافظة جراء الإصابة بالفيروس".