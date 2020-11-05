تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار

شهدت محافظة ذي قار، الخميس، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجّلت حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس.
وقال مصدر طبي في حديث لـ الخليج 365، إن "الكوادر الصحية في محافظة ذي قار سجّلت اليوم، 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم كذلك تسجيل حالة وفاة واحدة في المحافظة جراء الإصابة بالفيروس".
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