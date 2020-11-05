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تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار

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شهدت محافظة ذي قار، الخميس، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس المستجد، فيما سجّلت حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس.
وقال مصدر طبي في حديث لـ الخليج 365، إن "الكوادر الصحية في محافظة ذي قار سجّلت اليوم، 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم كذلك تسجيل حالة وفاة واحدة في المحافظة جراء الإصابة بالفيروس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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