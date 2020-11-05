الحشد يعلن انتهاء 'عملية نوعية' في صحراء الأنبار ويكشف تفاصيلها

أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن انتهاء "عملية نوعية" استمرت ثلاثة أيام لقطع امدادت تنظيم "داعش" في صحراء غرب الأنبار.



ونقل اعلام الحشد عن قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح قوله "نحن تمكنا بقطع كافة الإمدادات لخلايا داعش الإرهابي بتدمير مضافات كان يستغلها العدو والتي تحتوي على مواد غذائية وطبية لتساعد عناصر داعش للبقاء لمدة أطول في صحراء الأنبار". وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "قيادة عمليات الأنبار للحشد اختتمت العملية النوعية الخاطفة التي أستمرت ثلاثة أيام في صحراء غرب الأنبار والتي استهدفت عدة مناطق مهمة للقضاء على امدادت داعش الإرهابي".ونقل اعلام الحشد عن قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح قوله "نحن تمكنا بقطع كافة الإمدادات لخلايا داعش الإرهابي بتدمير مضافات كان يستغلها العدو والتي تحتوي على مواد غذائية وطبية لتساعد عناصر داعش للبقاء لمدة أطول في صحراء الأنبار". وأضاف مصلح "سوف تستمر العمليات العسكرية لملاحقة عصابات داعش الإرهابي لحين القضاء عليهم بشكل كامل".

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