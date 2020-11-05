داعش يعدم مهندسا اختطفه قبل اسبوع في الرطبة

افاد مصدر امني، الخميس، ان تنظيم "داعش" اعدم مهندسا اختطفه قبل اسبوع في قضاء الرطبة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "تنظيم داعش نشر على مواقعه الارهابية عملية اعدام المهندس عامر جدعان الفهداوي الذي تم اختطافه قبل اسبوع شرق الرطبة".

يذكر ان تنظيم داعش اختطف في 25 ايلول 2020، المهندس عامر جدعان الفهداوي يعمل لدى منظمة الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) في احدى الجسور المتضررة 50 كم شرق قضاء الرطبة غربي مدينة الرمادي.