العلاقات الإماراتية المغربية.. ترسيخ للعمل العربي المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

زيارات ولقاءات واستثمارات في شتى المجالات، جعلت من العلاقات الإماراتية المغربية حجر زاوية لترسيخ أسس العمل العربي المشترك.

مايو 1985 بدأت بذور العلاقات الثنائية في النمو، حيث تم استحداث اللجنة المشتركة الإماراتية المغربية وعقدت دورتها الأولى بأبوظبي في نوفمبر 1988 برئاسة وزيري خارجية البلدين.

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ظل التعاون المثمر بين الجانبين في الصعود إلى أعلى مستوياته، ففي يونيو 2001 انعقدت الدورة الثانية للجنة المشتركة بالرباط، وفي 2004 انعقدت الدورة الثالثة بأبوظبي، أما الدورة الرابعة فقد انعقدت بالدار البيضاء يوليو 2006.

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية بالمملكة المغربية، بفضل التدفق الكبير للاستثمارات الإماراتية من خلال عدة استثمارات أبرزها، صندوق أبوظبي للتنمية، الشركة المغربية الإماراتية للتنمية، والشركة العالمية البترولية للاستثمار.

علاقات أخوية بين البلدين تسير بخطى حثيثة نحو الارتقاء والتطور.