معركة البيت الأبيض.. احتجاجات وعنف واعتقالات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت بعض الولايات الأمريكية احتجاجات عقب الانتخابات الأمريكية تصدت لها قوات الأمن واعتقلت العشرات.

واعتقلت الشرطة عشرة أشخاص في مدينة "بورتلاند" الأمريكية وصادرت مفرقعات وآلات حادة وبندقية بعد مظاهرات وقعت في ساعة متأخرة من الليل.

في حين استعانت كيت براون حاكمة "أوريجون" بالحرس الوطني للتصدي "لعنف واسع النطاق" خلال ساعات الليل بعد عملية التصويت في انتخابات الرئاسة.



ونفذت شرطة بورتلاند عمليات الاعتقال بعد أن أعلنت عن حدوث أعمال شغب وسط المدينة.

بينما قالت شرطة نيويورك إنها ألقت القبض على نحو 50 شخصا في احتجاجات اندلعت بالمدينة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

وشوهدت مظاهرات مساء الأربعاء في عدد من المدن الأخرى منها أتلانتا وديترويت وأوكلاند حيث طالب نشطاء بمواصلة فرز الأصوات دون عوائق.

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والأربعاء، تجمع نحو 100 شخص لحضور فعالية عن العلاقات بين الأديان قبل مسيرة في وسط مدينة ديترويت بولاية ميشيغان التي شهدت معارك انتخابية حامية، مطالبين بإحصاء كامل للأصوات وما وصفوه بالانتقال السلمي للسلطة.

وكان تحالف "الشركاء المحليون لحماية النتائج"، والذي يضم أكثر من 165 مؤسسة وجماعة ونقابة، قد نظم ما يزيد على 100 فعالية في أنحاء البلاد ما بين الأربعاء والسبت.

وتتواصل عملية فرز الأصوات لحسم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض والذي يتنافس للوصول إليه الرئيس الحالي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات ولا يزال مستمرا بالتفوق حتى الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش من يوم الخميس.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية حتى الساعة نفسها، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.

ووسط تنافس شديد ومتقارب بين ترامب وبايدن في الولايات الحاسمة المتبقية، تقدم المرشح الديمقراطي في ولايتي ميشيغان وبنسلفانيا، ليقترب من الوصول إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي وبالتالي يضمن الفوز، ولكن ترامب يرغب في وقف عمليات فرز الأصوات ملمحا إلى وجود شبهات تزوير في نتائج بعض الولايات.