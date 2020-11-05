شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الصحة الأوكراني اليوم الخميس إن أوكرانيا سجلت 9850 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا بعدما سجلت البلاد 9524 حالة في اليوم السابق.



وبلغ إجمالي الإصابات 430467 في حين بلغ إجمالي الوفيات 7924.

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