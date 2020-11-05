محكمة الإستئناف في إب تصدر حكمها بالإعدام والتعزير لقتلة هنادي ورعد الزنداني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 نوفمبر 2020

إب - الخليج 365

أصدرت محكمة حكم بإعدام قتلة طفل وفتاة بمحافظة إب "وسط البلاد".



وقال مصدر حقوقي إن محكمة إستئناف إب، أصدرت حكما بالإعدام والتعزير لأربعة متهمين بينهم إمراتين من قتلة الفتاة "هنادي الزنداني" وشقيقها الطفل "رعد الزنداني".

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وبحسب المصدر فقد ضجت الأصوات في المحكمة عقب إعلان الحكم ورددوا هتافات "يحيا العدل" في إشارة منهم للوقوف مع أسرة الضحايا.

وشمل الحكم بالإعدام والتعزير لكلا من ياسر عبدالودود وسعيد عبدالودود وإمراتين، لقتلهم هنادي ورعد الزنداني. وفي 23 سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة غرب إب، برئاسة القاضي جهاد الشاوش، حكما بإعدام إثنين من قتلة الفتاة "هنادي الزنداني" وشقيقها الطفل "رعد" وسجن آخرين.

وقضى الحكم الإبتدائي "بإدانة ياسر عبدالودود سعيد الشرعبي وسعيد عبدالودود الشرعبي في واقعة القتل العمد وجريمة الزنى والحكم بإعدامهما رميًا بالرصاص، وإدانة "غ أ" بواقعة التحريض والمساعدة بالقتل والزنى والحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات، كما أدينت "غ ر" بالتحريض أيضاً والدياثة والحكم عليها بالسجن لمدة خمسة عشر سنة".

وقتلت الزنداني وشقيقها رعد في منتصف أغسطس الماضي، وسط فوضى عارمة تشهدها المحافظة.

وشغلت قضية مقتل الفتاة "هنادي الزنداني" والطفل رعد شقيقها، شغلت الرأي العام بمحافظة إب، نتيجة بشاعة الجريمة وسط مطالبات بتنفيذ الحكم ضد الجناة وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.