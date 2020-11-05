الجريدة الرسمية تنشر الموافقة على اتفاقية شروط تجارية بين مصر وبنك الإمارات دبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 428 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرين. وينص القرار على الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرين الموقعة بتاريخ 20 /7 /2020.

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