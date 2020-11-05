شكرا لقرائتكم خبر عن 54 مرشحا يتنافسون على 4 مقاعد بانتخابات النواب ببورسعيد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، ونستعرض فيما يلى الخريطة الكاملة للدوائر الانتخابية بمحافظة بورسعيد ونصيب كل دائرة من المقاعد وعدد المرشحين المتنافسين فى كل دائرة، حيث يتنافس 54 مرشحا بالمحافظة منهم 4 بنظام القائمة و50 فردى. مخصص لمحافظة بورسعيد 4 مقاعد مقعدين بالنظام الفردى ومقعدين قائمة وتضم دائرين. تنافس القائمة الوطنية من أجل مصر قائمة أبناء مصر ودفعت القائمتين بـ4 مرشحين يتنافسون على مقعدين. Advertisements الدائرة الأولى مقرها قسم أول بور فؤاد مكوناتها الإدارية أقسام (أول بور فؤاد - ثان بور فؤاد - شرق التفريعة - الشرق - العرب – الضواح) خصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 30 مرشحا. الدائرة الثانية مقرها قسم الزهور مكوناتها الإدارية أقسام (المناخ – الزهور - أول الجنوب - ثان الجنوب) خصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 20 مرشحا.

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