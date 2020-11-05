مصرع شاب أسفل عجلات قطار في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

لقي شاب مصرعه اليوم الخميس، أسفل عجلات قطار كان يستقله بالقرب من محطة طنطا بمحافظة الغربية أثناء ذهابه إلى عمله إثر اختلال توازنه.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغ بسقوط أحد الأشخاص من قطار، ما أسفر عن مصرعه فى الحال.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "حسام. أ" 22 عامًا، وأنه أثناء وقوفه على باب إحدى العربات اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار، ما أدى لإصابته ووفاته في الحال.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.