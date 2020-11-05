الانتخابات الأمريكية.. مخاوف من انتشار شائعات بسبب تأخر فرز الأصوات

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

حذر مسئولون أمريكيون، من أن حالة عدم اليقين بشأن الفائز بالانتخابات الرئاسية وإعلان فوز الرئيس ترامب المبكر يمكن أن تفتح الباب على مصراعيه أمام انتشار المعلومات المضللة بشأن الانتخابات.

وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكي - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن المخاوف بشأن تواتر المعلومات المضللة كانت كبيرة بالفعل لا سيما بعد جهود روسيا لتعطيل المنافسة الرئاسية لعام 2016.

ونسبت الصحيفة إلى عدد من الخبراء قولهم تعليقا على هذه القضية إنه الآن وبعدما بدا أن الولايات المتحدة تستعد لوضع لن تعرف فيه نتيجة السباق الانتخابي لعدة أيام، فإن الفرص باتت سانحة بقدر أكبر بكثير للعملاء الأجانب والمحليين لبذر ما يرغبون بزرعه من بذور.

من جانبه .. قال سيف شاهين، الأستاذ المساعد في كلية الاتصالات بالجامعة الأمريكية، في مقابلة مع الصحيفة - "ثمة قدر كبير من عدم اليقين في الوقت الحالي بشأن الجوانب المختلفة للانتخابات وهو ما يجعل هذه اللحظة أرضًا خصبة مثالية لإطلاق حملة معلومات مضللة أو حتى شائعات عابرة".

بينما قال السيناتور مارك وارنر عن ولاية فيرجينا وهو أكبر ديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إن الخصوم الأجانب قد يستغلون تصريحات ترامب التي أعلن فوزها قبل الأوان ، حتى مع فرز الأصوات.

وأضاف - في تصريح للصحيفة - "في الأيام المقبلة، أشعر بقلق عميق من أن الخصوم الأجانب قد يسعون إلى تضخيم الرسائل ، مثل تلك التي يرسلها الرئيس ، والتي تهدف إلى تقويض شرعية الانتخابات".