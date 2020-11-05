محمد اسماعيل - القاهرة - بكين -أ ش أ
أعربت الصين عن أملها أن تستمر الانتخابات الأمريكية بسلاسة، وأن يعمل الرئيس الأمريكي والحكومة الأمريكية المقبلة على تحسين العلاقات مع الصين وإدارة الخلافات بين الجانبين.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني لو يو تشنغ - في تصريح خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بمقر الوزارة - إن الصين تأمل في أن يلتقي الرئيس الأمريكي وحكومته الجديدة مع الصين في منتصف الطريق لإدارة الخلافات وتحسين العلاقات.
وأضاف تشنغ، أن موقف الصين تجاه العلاقات الصينية - الأمريكية واضح جدا ومتسق، وأن الصين تأمل في أن يعمل الجانب الأمريكي مع الصين لتعزيز مبادئ عدم الصراع أو المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون متبادل المنفعة، مشيرا إلى أنه بالرغم من خلافاتهما، إلا أن البلدين يشتركان في مصالح واسعة وهناك مساحة للتعاون، وأن العلاقات الثنائية المستقرة والصحية لا تفيد الجانبين فقط ولكنها تطلع للمجتمع الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تأمل استمرار الانتخابات الأمريكية بسلاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.