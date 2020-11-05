بالصور.. سقوط أمطار على رأس البر ودمياط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم
شهدت رأس البر ودمياط الجديدة، صباح اليوم الخميس، سقوط أمطار وهبوب رياح بمناطق عدة، دون تأثر حركة الملاحة بسوء الأحوال الجوية.
وأعلنت محافظة دمياط، استعدادها لمواجهة أى أمطار غزيرة أو سيول قد تحدث، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من تطهير البالوعات للتأكد من استيعابها المياه فى حال سقوط أمطار غزيرة.
وأكدت على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وهيئة الإسعاف، والتأكد من توافر مستلزمات مجابهة الأزمات والكوارث.
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